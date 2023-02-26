Дария (Амвросиева)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1831
Сын: Фёдор Матвеев
Отец ребёнка: Астапенков Матвей (Георгиев)
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.05.1834
Сын: Иван Матвеев
Отец ребёнка: Астапенков Матвей (Георгиев)
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно