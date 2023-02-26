Дария (Амвросиева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дария (Амвросиева)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1831

Сын: Фёдор Матвеев

Отец ребёнка: Астапенков Матвей (Георгиев)

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.05.1834

Сын: Иван Матвеев

Отец ребёнка: Астапенков Матвей (Георгиев)

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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