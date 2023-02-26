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Иван Матвеев

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Место рождения

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

05.05.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1834

Отец: Астапенков Матвей (Георгиев)

Мать: Дария (Амвросиева)

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.02.1854

Жена: Параскева Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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