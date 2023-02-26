Иван Матвеев
Место рожденияд.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения05.05.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1834
Отец: Астапенков Матвей (Георгиев)
Мать: Дария (Амвросиева)
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.02.1854
Жена: Параскева Яковлева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно