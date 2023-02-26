(Астапенкова) Параскева Яковлева
Место рожденияд.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения26.10.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1835
Отец: Астапенков Яков Ильин
Мать: Ефросиния Тимофеева
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.02.1854
Муж: Иван Матвеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно