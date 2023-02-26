(Астапенкова) Параскева Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Астапенкова) Параскева Яковлева

(Астапенкова) Параскева Яковлева

avatar

Место рождения

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

26.10.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1803 г.р.

Мать

1802 г.р.

Муж

1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1835

Отец: Астапенков Яков Ильин

Мать: Ефросиния Тимофеева

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.02.1854

Муж: Иван Матвеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close