Тимофей Кодратов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей Кодратов

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

04.02.1846

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Истомин Кодратий Тарасов

Мать: не указана

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.04.1799

Жена: Ирина Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.06.1801

Сын: Павел Тимофеев

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.07.1803

Дочь: Соломония Тимофеева

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.10.1807

Сын: Яков Тимофеев

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.08.1809

Сын: Стефан Тимофеев

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1817

Дочь: Мария Тимофеева

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1819

Сын: Семён Тимофеев

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
04.02.1846
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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