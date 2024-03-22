Тимофей Кодратов
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смерти04.02.1846
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Истомин Кодратий Тарасов
Бракосочетание
28.04.1799
Жена: Ирина Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.06.1801
Сын: Павел Тимофеев
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
31.07.1803
Дочь: Соломония Тимофеева
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
23.10.1807
Сын: Яков Тимофеев
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
03.08.1809
Сын: Стефан Тимофеев
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
До 1817
Дочь: Мария Тимофеева
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
До 1819
Сын: Семён Тимофеев
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Смерть
04.02.1846