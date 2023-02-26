Яков Иванов
Место рожденияд.Астапенки ( Юшковские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774
д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1780
Сын: Иван Яковлев
Мать ребёнка: Васса Фёдорова
д.Юшковские Старины
Рождение ребёнка
До 05.08.1793
Дочь: Евдокия Яковлева
Мать ребёнка: Васса Фёдорова
д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Фёдорова
Смерть
Неизвестно