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Яков Иванов

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Место рождения

д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

До 1774 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774

Отец: Иван

Мать: ?

д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1780

Сын: Иван Яковлев

Мать ребёнка: Васса Фёдорова

д.Юшковские Старины
Рождение ребёнка
До 05.08.1793

Дочь: Евдокия Яковлева

Мать ребёнка: Васса Фёдорова

д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Фёдорова

Смерть
Неизвестно
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