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Женский

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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Митрофан Васильев

Отец ребёнка: Василий Васильев

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Параскева Васильева

Отец ребёнка: Василий Васильев

Рождение ребёнка
До 1802

Сын: Георгий Васильев

Отец ребёнка: Василий Васильев

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1807

Дочь: Стефанида Васильева

Отец ребёнка: Василий Васильев

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
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