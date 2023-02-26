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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1791
Сын: Митрофан Васильев
Отец ребёнка: Василий Васильев
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Параскева Васильева
Отец ребёнка: Василий Васильев
Рождение ребёнка
До 1802
Сын: Георгий Васильев
Отец ребёнка: Василий Васильев
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1807
Дочь: Стефанида Васильева
Отец ребёнка: Василий Васильев
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.