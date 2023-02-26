Васса Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1780
Сын: Иван Яковлев
Отец ребёнка: Яков Иванов
д.Юшковские Старины
Рождение ребёнка
До 05.08.1793
Дочь: Евдокия Яковлева
Отец ребёнка: Яков Иванов
д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Иванов
Смерть
Неизвестно