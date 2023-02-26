Васса Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1774 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1780

Сын: Иван Яковлев

Отец ребёнка: Яков Иванов

д.Юшковские Старины
Рождение ребёнка
До 05.08.1793

Дочь: Евдокия Яковлева

Отец ребёнка: Яков Иванов

д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Иванов

Смерть
Неизвестно
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