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Семён Иванов
Семён Иванов
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Место рождения
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения
1780
Дата смерти
15.01.1807
Пол
Мужской
Отец
Иван
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец:
Иван
Мать:
?
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.01.1807
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
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