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Иван Иванов

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Место рождения

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1788

Дата смерти

22.06.1808

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Иван

Мать: ?

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
22.06.1808
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
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