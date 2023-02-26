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Иван Иванов
Иван Иванов
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Место рождения
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения
1788
Дата смерти
22.06.1808
Пол
Мужской
Отец
Иван
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец:
Иван
Мать:
?
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
22.06.1808
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
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