Стефан Семёнов
Место рождения
Дата рождения30.07.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1886
Отец: Семён Никитин
Мать: Устиния Емельянова
Бракосочетание
20.01.1908
Жена: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
24.03.1909
Дочь: Анна Стефанова
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
20.08.1910
Дочь: Наталия Стефанова
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Бракосочетание
31.01.1911
Жена: Надежда Николаева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.03.1912
Дочь: Мария Стефанова
Мать ребёнка: Надежда Николаева
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Надежда Николаева
Смерть
Неизвестно