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Стефан Семёнов

Место рождения

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

30.07.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1886

Отец: Семён Никитин

Мать: Устиния Емельянова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
20.01.1908

Жена: Параскева Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.03.1909

Дочь: Анна Стефанова

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.08.1910

Дочь: Наталия Стефанова

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
31.01.1911

Жена: Надежда Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.03.1912

Дочь: Мария Стефанова

Мать ребёнка: Надежда Николаева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Беликов Иван Стефанович

Мать ребёнка: Надежда Николаева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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