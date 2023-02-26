Устиния Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУстиния Емельянова

Устиния Емельянова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

01.11.1907

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Емельян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.12.1871

Сын: Спиридон Семёнов

Отец ребёнка: Семён Никитин

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.06.1873

Дочь: Агрипина Семёнова

Отец ребёнка: Семён Никитин

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.01.1876

Сын: Михаил Семёнов

Отец ребёнка: Семён Никитин

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.04.1879

Сын: Яков Семёнов

Отец ребёнка: Семён Никитин

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.02.1882

Дочь: Чистякова Мария Семёнова

Отец ребёнка: Семён Никитин

Рождение ребёнка
31.12.1884

Дочь: Мелания Семёнова

Отец ребёнка: Семён Никитин

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.07.1886

Сын: Стефан Семёнов

Отец ребёнка: Семён Никитин

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семён Никитин

Смерть
01.11.1907
Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close