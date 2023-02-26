Устиния Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти01.11.1907
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Емельян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.12.1871
Сын: Спиридон Семёнов
Отец ребёнка: Семён Никитин
Рождение ребёнка
12.06.1873
Дочь: Агрипина Семёнова
Отец ребёнка: Семён Никитин
Рождение ребёнка
08.01.1876
Сын: Михаил Семёнов
Отец ребёнка: Семён Никитин
Рождение ребёнка
29.04.1879
Сын: Яков Семёнов
Отец ребёнка: Семён Никитин
Рождение ребёнка
03.02.1882
Дочь: Чистякова Мария Семёнова
Отец ребёнка: Семён Никитин
Рождение ребёнка
31.12.1884
Дочь: Мелания Семёнова
Отец ребёнка: Семён Никитин
Рождение ребёнка
30.07.1886
Сын: Стефан Семёнов
Отец ребёнка: Семён Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семён Никитин
Смерть
01.11.1907