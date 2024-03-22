Семён Никитин
Место рождения
Дата рожденияДо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.12.1871
Сын: Спиридон Семёнов
Мать ребёнка: Устиния Емельянова
Рождение ребёнка
12.06.1873
Дочь: Агрипина Семёнова
Мать ребёнка: Устиния Емельянова
Рождение ребёнка
08.01.1876
Сын: Михаил Семёнов
Мать ребёнка: Устиния Емельянова
Рождение ребёнка
29.04.1879
Сын: Яков Семёнов
Мать ребёнка: Устиния Емельянова
Рождение ребёнка
03.02.1882
Дочь: Чистякова Мария Семёнова
Мать ребёнка: Устиния Емельянова
Рождение ребёнка
31.12.1884
Дочь: Мелания Семёнова
Мать ребёнка: Устиния Емельянова
Рождение ребёнка
30.07.1886
Сын: Стефан Семёнов
Мать ребёнка: Устиния Емельянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устиния Емельянова
Смерть
Неизвестно