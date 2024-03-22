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Семён Никитин

Место рождения

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: Никита

Мать: ?

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.12.1871

Сын: Спиридон Семёнов

Мать ребёнка: Устиния Емельянова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.06.1873

Дочь: Агрипина Семёнова

Мать ребёнка: Устиния Емельянова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.01.1876

Сын: Михаил Семёнов

Мать ребёнка: Устиния Емельянова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.04.1879

Сын: Яков Семёнов

Мать ребёнка: Устиния Емельянова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.02.1882

Дочь: Чистякова Мария Семёнова

Мать ребёнка: Устиния Емельянова

Рождение ребёнка
31.12.1884

Дочь: Мелания Семёнова

Мать ребёнка: Устиния Емельянова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.07.1886

Сын: Стефан Семёнов

Мать ребёнка: Устиния Емельянова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устиния Емельянова

Смерть
Неизвестно
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