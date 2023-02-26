Параскева Иванова
Место рожденияд.Варнавино Свистовической вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1888
Дата смерти30.08.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
20.01.1908
Муж: Стефан Семёнов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.03.1909
Дочь: Анна Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Семёнов
Рождение ребёнка
20.08.1910
Дочь: Наталия Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Семёнов
Смерть
30.08.1910
Причина смерти: от заражения крови
Похороны
Неизвестно
на Сенинском кладбище