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Параскева Иванова

Место рождения

д.Варнавино Свистовической вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1888

Дата смерти

30.08.1910

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: ?

Мать: ?

д.Варнавино Свистовической вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.01.1908

Муж: Стефан Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.03.1909

Дочь: Анна Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Семёнов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.08.1910

Дочь: Наталия Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Семёнов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
30.08.1910
Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от заражения крови
Похороны
Неизвестно
на Сенинском кладбище
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