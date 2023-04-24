Надежда Николаева
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Николай Прокопов
Мать: Ульяния Варфоломеева
Бракосочетание
31.01.1911
Муж: Стефан Семёнов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.03.1912
Дочь: Мария Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Семёнов
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Стефан Семёнов
Смерть
Неизвестно