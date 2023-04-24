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Надежда Николаева

Место рождения

Лоскутово, Свистовичская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Николай Прокопов

Мать: Ульяния Варфоломеева

Лоскутово, Свистовичская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
31.01.1911

Муж: Стефан Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.03.1912

Дочь: Мария Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Семёнов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Беликов Иван Стефанович

Отец ребёнка: Стефан Семёнов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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