Калафат Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Калафат Федор
Рождение ребёнка
1787
Сын: Калафат Степан (Стефан) Иванович
Мать ребёнка: Калафат Назу Климовна
Бракосочетание
1788
Жена: Калафат Назу Климовна
Рождение ребёнка
Около 1792
Мать ребёнка: Калафат Назу Климовна
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Калафат Назу Климовна
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-112
Смерть
1808
Похороны
Неизвестно