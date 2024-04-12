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Калафат Иван Федорович

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Место рождения

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

1750

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Калафат Федор

Мать: не указана

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
1787

Сын: Калафат Степан (Стефан) Иванович

Мать ребёнка: Калафат Назу Климовна

Бракосочетание
1788

Жена: Калафат Назу Климовна

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Калафат Федор Иванович

Мать ребёнка: Калафат Назу Климовна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Калафат Василий Иванович

Мать ребёнка: Калафат Назу Климовна

ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-112
Смерть
1808
Похороны
Неизвестно
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