Калафат Степан (Стефан) Иванович
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Калафат Иван Федорович
Мать: Калафат Назу Климовна
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Калафат Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Мария Стефановна
Мать ребёнка: Калафат Мария
Бракосочетание
До 1822
Жена: Калафат Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калафат Пелагея
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно