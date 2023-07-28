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Калафат Степан (Стефан) Иванович

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Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Калафат Иван Федорович

Мать: Калафат Назу Климовна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Калафат Иван Стефанович

Мать ребёнка: Калафат Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Мария Стефановна

Мать ребёнка: Калафат Мария

Бракосочетание
До 1822

Жена: Калафат Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калафат Пелагея

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно