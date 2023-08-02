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Калафат Назу Климовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Клим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Калафат Степан (Стефан) Иванович

Отец ребёнка: Калафат Иван Федорович

Бракосочетание
1788

Муж: Калафат Иван Федорович

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Калафат Федор Иванович

Отец ребёнка: Калафат Иван Федорович

Рождение ребёнка
1799

Сын: Калафат Василий Иванович

Отец ребёнка: Калафат Иван Федорович

ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-112
Смерть
Неизвестно
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