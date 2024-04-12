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Калафат Федор Иванович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Около 1832

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Калафат Иван Федорович

Мать: Калафат Назу Климовна

Бракосочетание
До 1814

Жена: Калафат Сарра

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Калафат Александр Федорович

Мать ребёнка: Калафат Сарра

ГАДО , Ф - 131-1-106,р/с 1850г.зап.№ 130
Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Александра Федоровна

Мать ребёнка: Калафат Сарра

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Прасковья Федоровна

Мать ребёнка: Калафат Сарра

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Калафат Харлампий Федорович

Мать ребёнка: Калафат Сарра

ГАДО , Ф - 131-1-106,р/с 1850г.зап.№ 130
Смерть
Около 1832
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
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