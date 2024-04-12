Калафат Федор Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиОколо 1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1792
Отец: Калафат Иван Федорович
Мать: Калафат Назу Климовна
Бракосочетание
До 1814
Жена: Калафат Сарра
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Калафат Александр Федорович
Мать ребёнка: Калафат Сарра
ГАДО , Ф - 131-1-106,р/с 1850г.зап.№ 130
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Александра Федоровна
Мать ребёнка: Калафат Сарра
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Прасковья Федоровна
Мать ребёнка: Калафат Сарра
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Калафат Харлампий Федорович
Мать ребёнка: Калафат Сарра
ГАДО , Ф - 131-1-106,р/с 1850г.зап.№ 130
Смерть
Около 1832
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно