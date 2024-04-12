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Калафат Сарра

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

09.12.1879

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1792 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1814

Муж: Калафат Федор Иванович

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Калафат Александр Федорович

Отец ребёнка: Калафат Федор Иванович

ГАДО , Ф - 131-1-106,р/с 1850г.зап.№ 130
Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Александра Федоровна

Отец ребёнка: Калафат Федор Иванович

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Калафат Федор Иванович

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Калафат Харлампий Федорович

Отец ребёнка: Калафат Федор Иванович

ГАДО , Ф - 131-1-106,р/с 1850г.зап.№ 130
Смерть
09.12.1879
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
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