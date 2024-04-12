Калафат Сарра
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смерти09.12.1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Бракосочетание
До 1814
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Калафат Александр Федорович
Отец ребёнка: Калафат Федор Иванович
ГАДО , Ф - 131-1-106,р/с 1850г.зап.№ 130
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Александра Федоровна
Отец ребёнка: Калафат Федор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Калафат Федор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Калафат Харлампий Федорович
Отец ребёнка: Калафат Федор Иванович
ГАДО , Ф - 131-1-106,р/с 1850г.зап.№ 130
Смерть
09.12.1879
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно