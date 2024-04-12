Калафат Александр Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1815
Отец: Калафат Федор Иванович
Мать: Калафат Сарра
ГАДО , Ф - 131-1-106,р/с 1850г.зап.№ 130
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Феодора Александровна
Мать ребёнка: Калафат Христина Ивановна
ГАДО , Ф - 131-1-106,р/с 1850г,зап.№ 112
Бракосочетание
До 1842
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Калафат Федор Александрович
Мать ребёнка: Калафат Христина Ивановна
ГАДО, Ф - 131-1-106, р/с 1850г.зап.№ 112
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Хараджа София Александровна
Мать ребёнка: Калафат Христина Ивановна
Смерть
Неизвестно