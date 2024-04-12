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Калафат Христина Ивановна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

22.10.1899

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1815 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАДО , Ф - 131-1-106,р/с 1850г.зап.№ 130
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Феодора Александровна

Отец ребёнка: Калафат Александр Федорович

ГАДО , Ф - 131-1-106,р/с 1850г,зап.№ 112
Бракосочетание
До 1842

Муж: Калафат Александр Федорович

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Калафат Федор Александрович

Отец ребёнка: Калафат Александр Федорович

ГАДО, Ф - 131-1-106, р/с 1850г.зап.№ 112
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Хараджа София Александровна

Отец ребёнка: Калафат Александр Федорович

Смерть
22.10.1899
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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