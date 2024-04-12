Калафат Христина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825
Дата смерти22.10.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1825
ГАДО , Ф - 131-1-106,р/с 1850г.зап.№ 130
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Феодора Александровна
Отец ребёнка: Калафат Александр Федорович
ГАДО , Ф - 131-1-106,р/с 1850г,зап.№ 112
Бракосочетание
До 1842
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Калафат Федор Александрович
Отец ребёнка: Калафат Александр Федорович
ГАДО, Ф - 131-1-106, р/с 1850г.зап.№ 112
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Хараджа София Александровна
Отец ребёнка: Калафат Александр Федорович
Смерть
22.10.1899
Причина смерти: Естественная смерть/старость