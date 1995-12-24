Топоркова (Гавриленко) Елизавета Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Топоркова (Гавриленко) Елизавета Семеновна

Место рождения

Левокумское, Левокумский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1909

Дата смерти

24.12.1995

Пол

Женский

Отец

Мать

1870 г.р.

Муж

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1937 г.р.
Скрыто настройками приватности
1945 г.р.

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Гавриленко Семён

Мать: Гавриленко Ксения (Аксинья) Прокопьевна

Левокумское, Левокумский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Топорков Николай Иванович

Место жительства
Неизвестно
Вознесенская, Малгобекский муниципальный район, Республика Ингушетия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Топорков Николай Иванович

Правокумское, Левокумский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
24.01.1937

Сын: Топорков Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Топорков Николай Иванович

Правокумское, Левокумский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Топорков Николай Иванович

Предгорное, Моздокский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
02.11.1945

Сын: Топорков Николай Николаевич

Отец ребёнка: Топорков Николай Иванович

Предгорное, Моздокский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Смерть
24.12.1995

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