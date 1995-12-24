Топоркова (Гавриленко) Елизавета Семеновна
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти24.12.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Вознесенская, Малгобекский муниципальный район, Республика Ингушетия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Топорков Николай Иванович
Рождение ребёнка
24.01.1937
Сын: Топорков Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Топорков Николай Иванович
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Топорков Николай Иванович
Рождение ребёнка
02.11.1945
Сын: Топорков Николай Николаевич
Отец ребёнка: Топорков Николай Иванович
Смерть
24.12.1995