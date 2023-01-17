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Топорков Алексей Николаевич

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Место рождения

Правокумское, Левокумский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

24.01.1937

Дата смерти

05.07.1977

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1937

Отец: Топорков Николай Иванович

Мать: Топоркова Елизавета Семеновна

Правокумское, Левокумский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
21.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Топоркова Екатерина Ивановна

Малгобек, город Малгобек, Республика Ингушетия
Бракосочетание
28.02.1964

Жена: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Топоркова Екатерина Ивановна

Малгобек, город Малгобек, Республика Ингушетия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Топоркова Екатерина Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
энергетик
Место жительства
Неизвестно
Малгобек, город Малгобек, Республика Ингушетия
Смерть
05.07.1977
Причина смерти: паралич легких и седца . травма спинного мозга
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