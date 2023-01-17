Топорков Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рождения24.01.1937
Дата смерти05.07.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1937
Рождение ребёнка
21.01.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Топоркова Екатерина Ивановна
Бракосочетание
28.02.1964
Жена: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Топоркова Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
энергетик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.07.1977
Причина смерти: паралич легких и седца . травма спинного мозга