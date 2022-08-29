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Топорков Николай Иванович

Место рождения

Правокумское, Левокумский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

18.05.1908

Дата смерти

06.10.1971

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1937 г.р.
Скрыто настройками приватности
1945 г.р.

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1908

Отец: Топорков Иван

Мать: не указана

Правокумское, Левокумский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Топоркова (Гавриленко) Елизавета Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
на подводе(на лошадях). Стройбаза
Место жительства
Неизвестно
Вознесенская, Малгобекский муниципальный район, Республика Ингушетия
Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Топоркова (Гавриленко) Елизавета Семеновна

Правокумское, Левокумский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
24.01.1937

Сын: Топорков Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Топоркова (Гавриленко) Елизавета Семеновна

Правокумское, Левокумский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Топоркова (Гавриленко) Елизавета Семеновна

Предгорное, Моздокский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
02.11.1945

Сын: Топорков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Топоркова (Гавриленко) Елизавета Семеновна

Предгорное, Моздокский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Смерть
06.10.1971
Причина смерти: мозговой инфаркт при гипертанической болезни 3 ст

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