Топорков Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения18.05.1908
Дата смерти06.10.1971
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1908
Отец: Топорков Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
на подводе(на лошадях). Стройбаза
Место жительства
Неизвестно
Вознесенская, Малгобекский муниципальный район, Республика Ингушетия
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Топоркова (Гавриленко) Елизавета Семеновна
Рождение ребёнка
24.01.1937
Сын: Топорков Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Топоркова (Гавриленко) Елизавета Семеновна
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Топоркова (Гавриленко) Елизавета Семеновна
Рождение ребёнка
02.11.1945
Сын: Топорков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Топоркова (Гавриленко) Елизавета Семеновна
Смерть
06.10.1971
Причина смерти: мозговой инфаркт при гипертанической болезни 3 ст