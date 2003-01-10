Топоркова (Голова) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения16.01.1932
Дата смерти10.01.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1932
Отец: Голов Иван Ефимович
Мать: Голова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
21.01.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Топорков Алексей Николаевич
Бракосочетание
28.02.1964
Муж: не указан
Рождение ребёнка
08.11.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Топорков Алексей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Преподаватель физики, математики, астрономии в дневных. вечерних школах г. Малгобека
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.01.2003