Топоркова (Голова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Топоркова (Голова) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Луковская, Моздокский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания

Дата рождения

16.01.1932

Дата смерти

10.01.2003

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1932

Отец: Голов Иван Ефимович

Мать: Голова Мария Фёдоровна

Луковская, Моздокский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
21.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Топорков Алексей Николаевич

Малгобек, город Малгобек, Республика Ингушетия
Бракосочетание
28.02.1964

Муж: не указан

Рождение ребёнка
08.11.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Топорков Алексей Николаевич

Малгобек, город Малгобек, Республика Ингушетия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Топорков Алексей Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
Преподаватель физики, математики, астрономии в дневных. вечерних школах г. Малгобека
Место жительства
Неизвестно
Малгобек, город Малгобек, Республика Ингушетия
Смерть
10.01.2003
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