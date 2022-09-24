Гавриленко Ксения (Аксинья) Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавриленко Ксения (Аксинья) Прокопьевна

Место рождения

Левокумское, Левокумский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1870

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Левокумское, Левокумский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриленко Семён

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Место жительства
Неизвестно
Левокумское, Левокумский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1905

Сын: Гавриленко Семён Семёнович

Отец ребёнка: Гавриленко Семён

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Топоркова (Гавриленко) Елизавета Семеновна

Отец ребёнка: Гавриленко Семён

Левокумское, Левокумский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1918

Сын: Гавриленко Алексей Семенович

Отец ребёнка: Гавриленко Семён

Крымгиреевское, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
1975
Вознесенская, Малгобекский муниципальный район, Республика Ингушетия

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