Гавриленко Ксения (Аксинья) Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смерти1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавриленко Семён
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905
Сын: Гавриленко Семён Семёнович
Отец ребёнка: Гавриленко Семён
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Топоркова (Гавриленко) Елизавета Семеновна
Отец ребёнка: Гавриленко Семён
Рождение ребёнка
1918
Сын: Гавриленко Алексей Семенович
Отец ребёнка: Гавриленко Семён
Крымгиреевское, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
1975
Вознесенская, Малгобекский муниципальный район, Республика Ингушетия