Крюкова (Топоркова) Таисия Николаевна 29.08.1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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Крюкова (Топоркова) Таисия Николаевна

Место рождения

Правокумское, Левокумский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

29.08.1934

Дата смерти

10.03.2001

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1934

Отец: Топорков Николай Иванович

Мать: Топоркова (Гавриленко) Елизавета Семеновна

Правокумское, Левокумский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.03.2001
Павловская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край

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