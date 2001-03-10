Крюкова (Топоркова) Таисия Николаевна
Место рождения
Дата рождения29.08.1934
Дата смерти10.03.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1934
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.03.2001
Павловская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край