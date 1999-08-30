Топорков Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения02.11.1945
Дата смерти30.08.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1945
Военная служба
С 1964 по 1966
ВЧ №14108
Род войск: Артиллерийские войска
Бракосочетание
21.03.1969
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
электрик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.08.1999