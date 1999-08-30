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Топорков Николай Николаевич

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Место рождения

Предгорное, Моздокский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания

Дата рождения

02.11.1945

Дата смерти

30.08.1999

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1945

Отец: Топорков Николай Иванович

Мать: Топоркова Елизавета Семеновна

Предгорное, Моздокский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Военная служба
С 1964 по 1966
ВЧ №14108
Род войск: Артиллерийские войска
Бракосочетание
21.03.1969

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Работа или профессия
Неизвестно
электрик
Место жительства
Неизвестно
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Смерть
30.08.1999
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