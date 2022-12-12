Гавриленко Семён
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Сын: Гавриленко Семён Семёнович
Мать ребёнка: Гавриленко Ксения (Аксинья) Прокопьевна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Топоркова Елизавета Семеновна
Мать ребёнка: Гавриленко Ксения (Аксинья) Прокопьевна
Левокумское, Левокумский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1918
Сын: Гавриленко Алексей Семенович
Мать ребёнка: Гавриленко Ксения (Аксинья) Прокопьевна
Крымгиреевское, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно