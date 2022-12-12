Гавриленко Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавриленко Семён

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Гавриленко Семён Семёнович

Мать ребёнка: Гавриленко Ксения (Аксинья) Прокопьевна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Топоркова Елизавета Семеновна

Мать ребёнка: Гавриленко Ксения (Аксинья) Прокопьевна

Левокумское, Левокумский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1918

Сын: Гавриленко Алексей Семенович

Мать ребёнка: Гавриленко Ксения (Аксинья) Прокопьевна

Крымгиреевское, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гавриленко Ксения (Аксинья) Прокопьевна

Смерть
Неизвестно
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