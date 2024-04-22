Писарева (Чаплыгина) Прасковья Александровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Бракосочетание
Около 1802
Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
14.07.1803
Сын: Писарев Александр Иванович
Отец ребёнка: Писарев Иван Александрович
Знаменка, Елецкий уезд, Орловская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Писарев Иван Александрович
Ивановское, Елецкая губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: ? Ивановна
Отец ребёнка: Писарев Иван Александрович
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Писарев Иван Александрович
Ивановское, Елецкая губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1816
Сын: Писарев Прокофий Иванович
Отец ребёнка: Писарев Иван Александрович
Ивановское, Елецкая губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.07.1817
Сын: Писарев Константин Иванович
Отец ребёнка: Писарев Иван Александрович
Ивановское, Елецкая губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Писарев Иван Александрович
Ивановское, Елецкая губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Коренева Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Писарев Иван Александрович
Ивановское, Елецкая губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно