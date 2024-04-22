Писарева (Чаплыгина) Прасковья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Писарева (Чаплыгина) Прасковья Александровна

Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
Около 1802

Муж: Писарев Иван Александрович

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
14.07.1803

Сын: Писарев Александр Иванович

Отец ребёнка: Писарев Иван Александрович

Знаменка, Елецкий уезд, Орловская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1808

Сын: Писарев Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Писарев Иван Александрович

Ивановское, Елецкая губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: ? Ивановна

Отец ребёнка: Писарев Иван Александрович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Писарев Иван Иванович

Отец ребёнка: Писарев Иван Александрович

Ивановское, Елецкая губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1816

Сын: Писарев Прокофий Иванович

Отец ребёнка: Писарев Иван Александрович

Ивановское, Елецкая губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.07.1817

Сын: Писарев Константин Иванович

Отец ребёнка: Писарев Иван Александрович

Ивановское, Елецкая губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1819

Сын: Писарев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Писарев Иван Александрович

Ивановское, Елецкая губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Коренева Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Писарев Иван Александрович

Ивановское, Елецкая губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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