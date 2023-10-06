Писарев Дмитрий Иванович
Место рожденияИвановское, Елецкая губерния, Российская империя
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Ивановское, Елецкая губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.12.1843
Сын: Писарев Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Писарева Елисавета Максимовна
Рождение ребёнка
03.04.1865
Сын: Писарев Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Писарева Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Писарева Анна Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
русский публицист и литературный критик, переводчик, революционер-демократ.
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно