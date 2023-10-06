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Писарев Дмитрий Иванович

Место рождения

Ивановское, Елецкая губерния, Российская империя

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Писарев Иван Александрович

Мать: Писарева Прасковья Александровна

Ивановское, Елецкая губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.12.1843

Сын: Писарев Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Писарева Елисавета Максимовна

Рождение ребёнка
03.04.1865

Сын: Писарев Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Писарева Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Писарева Елисавета Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Писарева Анна Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
русский публицист и литературный критик, переводчик, революционер-демократ.
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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