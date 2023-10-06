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Писарев Иван Иванович

Место рождения

Ивановское, Елецкая губерния, Российская империя

Дата рождения

1815

Дата смерти

1892

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Писарев Иван Александрович

Мать: Писарева Прасковья Александровна

Ивановское, Елецкая губерния, Российская империя
Бракосочетание
1839

Жена: Варвара Дмитриевна

Ивановское, Елецкая губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.10.1840

Сын: Писарев Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Варвара Дмитриевна

село Знаменское, Елецкий уезд, Орловская губерния, ныне Липецкой области
Рождение ребёнка
04.08.1844

Дочь: Вера Ивановна

Мать ребёнка: Варвара Дмитриевна

Ивановское, Елецкая губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.11.1853

Дочь: Гребницкая Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Варвара Дмитриевна

Ивановское, Елецкая губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
штабс-капитан
Смерть
1892
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