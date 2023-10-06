Писарев Иван Иванович
Место рожденияИвановское, Елецкая губерния, Российская империя
Дата рождения1815
Дата смерти1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Ивановское, Елецкая губерния, Российская империя
Бракосочетание
1839
Жена: Варвара Дмитриевна
Ивановское, Елецкая губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.10.1840
Мать ребёнка: Варвара Дмитриевна
село Знаменское, Елецкий уезд, Орловская губерния, ныне Липецкой области
Рождение ребёнка
04.08.1844
Дочь: Вера Ивановна
Мать ребёнка: Варвара Дмитриевна
Ивановское, Елецкая губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.11.1853
Дочь: Гребницкая Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Варвара Дмитриевна
Ивановское, Елецкая губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
штабс-капитан
Смерть
1892