Писарев Александр Иванович
Место рожденияЗнаменка, Елецкий уезд, Орловская губерния, Российская империя
Дата рождения14.07.1803
Дата смерти15.03.1828
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1803
Знаменка, Елецкий уезд, Орловская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
русский драматург, автор водевилей, театральный критик
Смерть
15.03.1828
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: чахотка