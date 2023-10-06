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Писарев Александр Иванович

Место рождения

Знаменка, Елецкий уезд, Орловская губерния, Российская империя

Дата рождения

14.07.1803

Дата смерти

15.03.1828

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1803

Отец: Писарев Иван Александрович

Мать: Писарева Прасковья Александровна

Знаменка, Елецкий уезд, Орловская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
русский драматург, автор водевилей, театральный критик
Смерть
15.03.1828
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: чахотка
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