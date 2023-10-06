Коренева (Писарева) Анастасия Ивановна
Место рожденияИвановское, Елецкая губерния, Российская империя
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Ивановское, Елецкая губерния, Российская империя
Бракосочетание
1838
Муж: Коренев Александр
Рождение ребёнка
05.08.1840
Дочь: Гарднер Раиса Александровна
Отец ребёнка: Коренев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коренев Николай Александрович
Отец ребёнка: Коренев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Александровна
Отец ребёнка: Коренев Александр
Смерть
Неизвестно