Коренева (Писарева) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коренева (Писарева) Анастасия Ивановна

Место рождения

Ивановское, Елецкая губерния, Российская империя

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Писарев Иван Александрович

Мать: Писарева Прасковья Александровна

Ивановское, Елецкая губерния, Российская империя
Бракосочетание
1838

Муж: Коренев Александр

Рождение ребёнка
05.08.1840

Дочь: Гарднер Раиса Александровна

Отец ребёнка: Коренев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коренев Николай Александрович

Отец ребёнка: Коренев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Александровна

Отец ребёнка: Коренев Александр

Смерть
Неизвестно
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