Писарев Иван Александрович
Место рожденияИвановское, Елецкая губерния, Российская империя
Дата рождения1773
Дата смерти?.10.1832
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1802
Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
14.07.1803
Сын: Писарев Александр Иванович
Мать ребёнка: Писарева Прасковья Александровна
Знаменка, Елецкий уезд, Орловская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Писарева Прасковья Александровна
Ивановское, Елецкая губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: ? Ивановна
Мать ребёнка: Писарева Прасковья Александровна
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Писарева Прасковья Александровна
Ивановское, Елецкая губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1816
Сын: Писарев Прокофий Иванович
Мать ребёнка: Писарева Прасковья Александровна
Ивановское, Елецкая губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.07.1817
Сын: Писарев Константин Иванович
Мать ребёнка: Писарева Прасковья Александровна
Ивановское, Елецкая губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Писарева Прасковья Александровна
Ивановское, Елецкая губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Коренева Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Писарева Прасковья Александровна
Ивановское, Елецкая губерния, Российская империя
Смерть
?.10.1832