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Писарев Иван Александрович

Место рождения

Ивановское, Елецкая губерния, Российская империя

Дата рождения

1773

Дата смерти

?.10.1832

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановское, Елецкая губерния, Российская империя
Бракосочетание
Около 1802

Жена: Писарева Прасковья Александровна

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
14.07.1803

Сын: Писарев Александр Иванович

Мать ребёнка: Писарева Прасковья Александровна

Знаменка, Елецкий уезд, Орловская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1808

Сын: Писарев Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Писарева Прасковья Александровна

Ивановское, Елецкая губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: ? Ивановна

Мать ребёнка: Писарева Прасковья Александровна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Писарев Иван Иванович

Мать ребёнка: Писарева Прасковья Александровна

Ивановское, Елецкая губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1816

Сын: Писарев Прокофий Иванович

Мать ребёнка: Писарева Прасковья Александровна

Ивановское, Елецкая губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.07.1817

Сын: Писарев Константин Иванович

Мать ребёнка: Писарева Прасковья Александровна

Ивановское, Елецкая губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1819

Сын: Писарев Сергей Иванович

Мать ребёнка: Писарева Прасковья Александровна

Ивановское, Елецкая губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Коренева Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Писарева Прасковья Александровна

Ивановское, Елецкая губерния, Российская империя
Смерть
?.10.1832
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