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Дондуков-Корсаков Михаил Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1794

Дата смерти

29.08.1869

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1794

Отец: Корсаков Александр Степанович

Мать: Корсакова Екатерина Петровна

Бракосочетание
05.11.1819

Жена: Дондукова-Корсакова Мария Никитична

Рождение ребёнка
12.09.1820

Сын: Дондуков-Корсаков Александр Михайлович

Мать ребёнка: Дондукова-Корсакова Мария Никитична

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1821

Сын: Дондуков-Корсаков Николай Михайлович

Мать ребёнка: Дондукова-Корсакова Мария Никитична

Рождение ребёнка
1822

Сын: Дондуков-Корсаков Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Дондукова-Корсакова Мария Никитична

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Сиверс Вера Михайловна

Мать ребёнка: Дондукова-Корсакова Мария Никитична

Рождение ребёнка
10.04.1826

Сын: Дондуков-Корсаков Никита Михайлович

Мать ребёнка: Дондукова-Корсакова Мария Никитична

Рождение ребёнка
21.10.1827

Дочь: Дондукова-Корсакова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Дондукова-Корсакова Мария Никитична

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.04.1832

Сын: Дондуков-Корсаков Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Дондукова-Корсакова Мария Никитична

Рождение ребёнка
20.05.1834

Дочь: Регекампф Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Дондукова-Корсакова Мария Никитична

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Оболенская Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Дондукова-Корсакова Мария Никитична

Рождение ребёнка
12.01.1838

Сын: Дондуков-Корсаков Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Дондукова-Корсакова Мария Никитична

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1840

Сын: Дондуков-Корсаков Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Дондукова-Корсакова Мария Никитична

Рождение ребёнка
02.07.1845

Дочь: Гейден Софья Михайловна

Мать ребёнка: Дондукова-Корсакова Мария Никитична

Смерть
29.08.1869
Похоронен в родовой усадьбе Дондуковых-Корсаковых — селе Полоном Порховского уезда Псковской губернии.
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