Дондуков-Корсаков Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1794
Дата смерти29.08.1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Дондуков-Корсаков Александр Михайлович
Мать ребёнка: Дондукова-Корсакова Мария Никитична
Сын: Дондуков-Корсаков Николай Михайлович
Мать ребёнка: Дондукова-Корсакова Мария Никитична
Сын: Дондуков-Корсаков Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Дондукова-Корсакова Мария Никитична
Дочь: Сиверс Вера Михайловна
Мать ребёнка: Дондукова-Корсакова Мария Никитична
Сын: Дондуков-Корсаков Никита Михайлович
Мать ребёнка: Дондукова-Корсакова Мария Никитична
Дочь: Дондукова-Корсакова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Дондукова-Корсакова Мария Никитична
Сын: Дондуков-Корсаков Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Дондукова-Корсакова Мария Никитична
Дочь: Регекампф Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Дондукова-Корсакова Мария Никитична
Дочь: Оболенская Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Дондукова-Корсакова Мария Никитична
Сын: Дондуков-Корсаков Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Дондукова-Корсакова Мария Никитична
Сын: Дондуков-Корсаков Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Дондукова-Корсакова Мария Никитична
Дочь: Гейден Софья Михайловна
Мать ребёнка: Дондукова-Корсакова Мария Никитична