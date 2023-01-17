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Дондуков-Корсаков Александр Михайлович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

12.09.1820

Дата смерти

15.03.1893

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1820

Отец: Дондуков-Корсаков Михаил Александрович

Мать: Дондукова-Корсакова Мария Никитична

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
27.08.1853

Сын: Дондуков-Корсаков Михаил Александрович

Мать ребёнка: Дондукова-Корсакова Надежда Андреевна

Рождение ребёнка
01.03.1858

Сын: Дондуков-Корсаков Николай Александрович

Мать ребёнка: Дондукова-Корсакова Надежда Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дондукова-Корсакова Надежда Андреевна

Смерть
15.03.1893
Полоное, Порховский муниципальный район, Псковская область
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