Дондуков-Корсаков Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения12.09.1820
Дата смерти15.03.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1820
Рождение ребёнка
27.08.1853
Сын: Дондуков-Корсаков Михаил Александрович
Мать ребёнка: Дондукова-Корсакова Надежда Андреевна
Рождение ребёнка
01.03.1858
Сын: Дондуков-Корсаков Николай Александрович
Мать ребёнка: Дондукова-Корсакова Надежда Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.03.1893
Полоное, Порховский муниципальный район, Псковская область