Дондукова-Корсакова (Кологривова) Надежда Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти08.05.1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1830
Рождение ребёнка
27.08.1853
Сын: Дондуков-Корсаков Михаил Александрович
Отец ребёнка: Дондуков-Корсаков Александр Михайлович
Рождение ребёнка
01.03.1858
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.05.1887