Дондукова-Корсакова (Кологривова) Надежда Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дондукова-Корсакова (Кологривова) Надежда Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

08.05.1887

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1830

Муж: Коновницын Григорий Петрович

Рождение ребёнка
27.08.1853

Сын: Дондуков-Корсаков Михаил Александрович

Отец ребёнка: Дондуков-Корсаков Александр Михайлович

Рождение ребёнка
01.03.1858

Сын: Дондуков-Корсаков Николай Александрович

Отец ребёнка: Дондуков-Корсаков Александр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дондуков-Корсаков Александр Михайлович

Смерть
08.05.1887
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