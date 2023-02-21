Дондукова-Корсакова Мария Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дондукова-Корсакова Мария Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1803

Дата смерти

13.06.1884

Пол

Женский

Отец

1775 г.р.

Мать

1780 г.р.

Муж

1794 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1803

Отец: Дондуков-Корсаков Никита Иванович

Мать: Дондукова-Корсакова Вера Ионовна

Бракосочетание
05.11.1819

Муж: Дондуков-Корсаков Михаил Александрович

Рождение ребёнка
12.09.1820

Сын: Дондуков-Корсаков Александр Михайлович

Отец ребёнка: Дондуков-Корсаков Михаил Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1821

Сын: Дондуков-Корсаков Николай Михайлович

Отец ребёнка: Дондуков-Корсаков Михаил Александрович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Дондуков-Корсаков Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Дондуков-Корсаков Михаил Александрович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Сиверс Вера Михайловна

Отец ребёнка: Дондуков-Корсаков Михаил Александрович

Рождение ребёнка
10.04.1826

Сын: Дондуков-Корсаков Никита Михайлович

Отец ребёнка: Дондуков-Корсаков Михаил Александрович

Рождение ребёнка
21.10.1827

Дочь: Дондукова-Корсакова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Дондуков-Корсаков Михаил Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
22.04.1832

Сын: Дондуков-Корсаков Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Дондуков-Корсаков Михаил Александрович

Рождение ребёнка
20.05.1834

Дочь: Регекампф Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Дондуков-Корсаков Михаил Александрович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Оболенская Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Дондуков-Корсаков Михаил Александрович

Рождение ребёнка
12.01.1838

Сын: Дондуков-Корсаков Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Дондуков-Корсаков Михаил Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1840

Сын: Дондуков-Корсаков Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Дондуков-Корсаков Михаил Александрович

Рождение ребёнка
02.07.1845

Дочь: Гейден Софья Михайловна

Отец ребёнка: Дондуков-Корсаков Михаил Александрович

Смерть
13.06.1884
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