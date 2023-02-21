Дондукова-Корсакова Мария Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1803
Дата смерти13.06.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Сын: Дондуков-Корсаков Александр Михайлович
Отец ребёнка: Дондуков-Корсаков Михаил Александрович
Сын: Дондуков-Корсаков Николай Михайлович
Отец ребёнка: Дондуков-Корсаков Михаил Александрович
Сын: Дондуков-Корсаков Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Дондуков-Корсаков Михаил Александрович
Дочь: Сиверс Вера Михайловна
Отец ребёнка: Дондуков-Корсаков Михаил Александрович
Сын: Дондуков-Корсаков Никита Михайлович
Отец ребёнка: Дондуков-Корсаков Михаил Александрович
Дочь: Дондукова-Корсакова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Дондуков-Корсаков Михаил Александрович
Сын: Дондуков-Корсаков Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Дондуков-Корсаков Михаил Александрович
Дочь: Регекампф Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Дондуков-Корсаков Михаил Александрович
Дочь: Оболенская Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Дондуков-Корсаков Михаил Александрович
Сын: Дондуков-Корсаков Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Дондуков-Корсаков Михаил Александрович
Сын: Дондуков-Корсаков Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Дондуков-Корсаков Михаил Александрович
Дочь: Гейден Софья Михайловна
Отец ребёнка: Дондуков-Корсаков Михаил Александрович