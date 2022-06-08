Дондукова-Корсакова (Дондукова) Вера Ионовна 1780 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дондукова-Корсакова (Дондукова) Вера Ионовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1780

умерла 1833

Мать
Дондукова Мария Васильевна1756 г.р.
Супруги
Дондуков-Корсаков (Корсаков) Никита Иванович1775 г.р.
Дети
Дондукова-Корсакова Мария Никитична12.04.1803 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: Дондукова Мария Васильевна

Бракосочетание
17.04.1801

Муж: Дондуков-Корсаков (Корсаков) Никита Иванович

г. Санкт-Петербург, Российская Империя

Рождение ребёнка
12.04.1803

Дочь: Дондукова-Корсакова Мария Никитична

Отец ребёнка: Дондуков-Корсаков (Корсаков) Никита Иванович

Смерть
1833

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