Дондукова-Корсакова (Дондукова) Вера Ионовна
женский, родилась 1780
умерла 1833
МатьДондукова Мария Васильевна1756 г.р.
Супруги
Дети
Дондукова-Корсакова Мария Никитична12.04.1803 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Бракосочетание
17.04.1801
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
12.04.1803
Дочь: Дондукова-Корсакова Мария Никитична
Отец ребёнка: Дондуков-Корсаков (Корсаков) Никита Иванович
Смерть
1833