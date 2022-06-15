Сиверс (Дондукова-Корсакова) Вера Михайловна
женский, родилась 1824
умерла 1865
ОтецДондуков-Корсаков Михаил Александрович05.09.1794 г.р.
МатьДондукова-Корсакова Мария Никитична12.04.1803 г.р.
Супруги
Сиверс Яков Карлович08.07.1818 г.р.
Дети
Сиверс Герман ЯковлевичОколо 1851 г.р.
Янович (Сиверс) Мария ЯковлевнаОколо 1851 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
1824
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сиверс Яков Карлович
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Янович (Сиверс) Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Сиверс Яков Карлович
Рождение ребёнка
Около 1851
Отец ребёнка: Сиверс Яков Карлович
Рождение ребёнка
21.09.1853
Отец ребёнка: Сиверс Яков Карлович
Рождение ребёнка
29.11.1855
Сын: Сиверс Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Сиверс Яков Карлович
Рождение ребёнка
02.11.1857
Дочь: Сиверс Маргарита Яковлевна
Отец ребёнка: Сиверс Яков Карлович
Вольный город Франкфурт, Германский Союз
Смерть
1865