Сиверс (Дондукова-Корсакова) Вера Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиверс (Дондукова-Корсакова) Вера Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

1865

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Дондуков-Корсаков Михаил Александрович

Мать: Дондукова-Корсакова Мария Никитична

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Янович Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Сиверс Яков Карлович

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Сиверс Герман Яковлевич

Отец ребёнка: Сиверс Яков Карлович

Рождение ребёнка
21.09.1853

Сын: Сиверс Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Сиверс Яков Карлович

Рождение ребёнка
29.11.1855

Сын: Сиверс Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Сиверс Яков Карлович

Рождение ребёнка
02.11.1857

Дочь: Сиверс Маргарита Яковлевна

Отец ребёнка: Сиверс Яков Карлович

Вольный город Франкфурт, Германский Союз
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сиверс Яков Карлович

Смерть
1865
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