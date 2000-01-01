Сиверс (Дондукова-Корсакова) Вера Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти1865
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Янович Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Сиверс Яков Карлович
Рождение ребёнка
Около 1851
Отец ребёнка: Сиверс Яков Карлович
Рождение ребёнка
21.09.1853
Отец ребёнка: Сиверс Яков Карлович
Рождение ребёнка
29.11.1855
Сын: Сиверс Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Сиверс Яков Карлович
Рождение ребёнка
02.11.1857
Дочь: Сиверс Маргарита Яковлевна
Отец ребёнка: Сиверс Яков Карлович
Вольный город Франкфурт, Германский Союз
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сиверс Яков Карлович
Смерть
1865