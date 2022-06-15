Сиверс (Дондукова-Корсакова) Вера Михайловна 1824 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сиверс (Дондукова-Корсакова) Вера Михайловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1824

умерла 1865

Отец
Дондуков-Корсаков Михаил Александрович05.09.1794 г.р.
Мать
Дондукова-Корсакова Мария Никитична12.04.1803 г.р.
Супруги
Сиверс Яков Карлович08.07.1818 г.р.
Дети
Сиверс Герман ЯковлевичОколо 1851 г.р.
Янович (Сиверс) Мария ЯковлевнаОколо 1851 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Дондуков-Корсаков Михаил Александрович

Мать: Дондукова-Корсакова Мария Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сиверс Яков Карлович

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Янович (Сиверс) Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Сиверс Яков Карлович

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Сиверс Герман Яковлевич

Отец ребёнка: Сиверс Яков Карлович

Рождение ребёнка
21.09.1853

Сын: Сиверс Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Сиверс Яков Карлович

Рождение ребёнка
29.11.1855

Сын: Сиверс Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Сиверс Яков Карлович

Рождение ребёнка
02.11.1857

Дочь: Сиверс Маргарита Яковлевна

Отец ребёнка: Сиверс Яков Карлович

Вольный город Франкфурт, Германский Союз

Смерть
1865

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