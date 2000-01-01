Янович (Сиверс) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯнович (Сиверс) Мария Яковлевна

Янович (Сиверс) Мария Яковлевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Сиверс Яков Карлович

Мать: Сиверс Вера Михайловна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Янович Николай Леонидович

Отец ребёнка: Янович Леонид Андреевич

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Янович Мария Леонидовна

Отец ребёнка: Янович Леонид Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Янович Павел Леонидович

Отец ребёнка: Янович Леонид Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Янович Сергей Леонидович

Отец ребёнка: Янович Леонид Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Янович Леонид Андреевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close