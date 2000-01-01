Янович (Сиверс) Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: Сиверс Яков Карлович
Мать: Сиверс Вера Михайловна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Янович Николай Леонидович
Отец ребёнка: Янович Леонид Андреевич
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Янович Мария Леонидовна
Отец ребёнка: Янович Леонид Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Янович Леонид Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Янович Леонид Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно