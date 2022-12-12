Сиверс Яков Карлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1818
Дата смерти31.08.1865
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Янович Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Сиверс Вера Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1851
Мать ребёнка: Сиверс Вера Михайловна
Рождение ребёнка
21.09.1853
Мать ребёнка: Сиверс Вера Михайловна
Рождение ребёнка
29.11.1855
Сын: Сиверс Владимир Яковлевич
Мать ребёнка: Сиверс Вера Михайловна
Рождение ребёнка
02.11.1857
Дочь: Сиверс Маргарита Яковлевна
Мать ребёнка: Сиверс Вера Михайловна
Вольный город Франкфурт, Германский Союз
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сиверс Вера Михайловна
Смерть
31.08.1865
Тарасово, Опочецкий муниципальный район, Псковская область