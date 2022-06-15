Сиверс Яков Карлович 08.07.1818 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сиверс Яков Карлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 08.07.1818

умер 31.08.1865, Тарасово, Опочецкий муниципальный район, Псковская область

Супруги
Сиверс (Дондукова-Корсакова) Вера Михайловна1824 г.р.
Дети
Сиверс Герман ЯковлевичОколо 1851 г.р.
Янович (Сиверс) Мария ЯковлевнаОколо 1851 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сиверс (Дондукова-Корсакова) Вера Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Янович (Сиверс) Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Сиверс (Дондукова-Корсакова) Вера Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Сиверс Герман Яковлевич

Мать ребёнка: Сиверс (Дондукова-Корсакова) Вера Михайловна

Рождение ребёнка
21.09.1853

Сын: Сиверс Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Сиверс (Дондукова-Корсакова) Вера Михайловна

Рождение ребёнка
29.11.1855

Сын: Сиверс Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: Сиверс (Дондукова-Корсакова) Вера Михайловна

Рождение ребёнка
02.11.1857

Дочь: Сиверс Маргарита Яковлевна

Мать ребёнка: Сиверс (Дондукова-Корсакова) Вера Михайловна

Вольный город Франкфурт, Германский Союз

Смерть
31.08.1865
Тарасово, Опочецкий муниципальный район, Псковская область

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