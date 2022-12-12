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Сиверс Яков Карлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1818

Дата смерти

31.08.1865

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Янович Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Сиверс Вера Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Сиверс Герман Яковлевич

Мать ребёнка: Сиверс Вера Михайловна

Рождение ребёнка
21.09.1853

Сын: Сиверс Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Сиверс Вера Михайловна

Рождение ребёнка
29.11.1855

Сын: Сиверс Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: Сиверс Вера Михайловна

Рождение ребёнка
02.11.1857

Дочь: Сиверс Маргарита Яковлевна

Мать ребёнка: Сиверс Вера Михайловна

Вольный город Франкфурт, Германский Союз
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сиверс Вера Михайловна

Смерть
31.08.1865
Тарасово, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
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