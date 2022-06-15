Сиверс Яков Карлович
мужской, родился 08.07.1818
умер 31.08.1865, Тарасово, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Супруги
Дети
Сиверс Герман ЯковлевичОколо 1851 г.р.
Янович (Сиверс) Мария ЯковлевнаОколо 1851 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
08.07.1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Янович (Сиверс) Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Сиверс (Дондукова-Корсакова) Вера Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1851
Мать ребёнка: Сиверс (Дондукова-Корсакова) Вера Михайловна
Рождение ребёнка
21.09.1853
Мать ребёнка: Сиверс (Дондукова-Корсакова) Вера Михайловна
Рождение ребёнка
29.11.1855
Сын: Сиверс Владимир Яковлевич
Мать ребёнка: Сиверс (Дондукова-Корсакова) Вера Михайловна
Рождение ребёнка
02.11.1857
Дочь: Сиверс Маргарита Яковлевна
Мать ребёнка: Сиверс (Дондукова-Корсакова) Вера Михайловна
Вольный город Франкфурт, Германский Союз
Смерть
31.08.1865
Тарасово, Опочецкий муниципальный район, Псковская область