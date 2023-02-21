Янович Леонид Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1877
Сын: Янович Николай Леонидович
Мать ребёнка: Янович Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Янович Мария Леонидовна
Мать ребёнка: Янович Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Янович Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Янович Мария Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Янович Мария Яковлевна
Смерть
Неизвестно