Янович Леонид Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янович Леонид Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Янович Николай Леонидович

Мать ребёнка: Янович Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Янович Мария Леонидовна

Мать ребёнка: Янович Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Янович Павел Леонидович

Мать ребёнка: Янович Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Янович Сергей Леонидович

Мать ребёнка: Янович Мария Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Янович Мария Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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