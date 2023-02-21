Дондуков-Корсаков Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДондуков-Корсаков Владимир Михайлович

Дондуков-Корсаков Владимир Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

1902

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Дондуков-Корсаков Михаил Александрович

Мать: Дондукова-Корсакова Мария Никитична

Рождение ребёнка
05.01.1867

Дочь: Дондукова-Изъединова Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Фредерикс Мария Александровна

Рождение ребёнка
1868

Сын: Дондуков-Корсаков Александр Владимирович

Мать ребёнка: Фредерикс Мария Александровна

Рождение ребёнка
20.10.1870

Дочь: Дондукова-Корсакова Мария Владимировна

Мать ребёнка: Фредерикс Мария Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
27.01.1974

Сын: Дондуков-Корсаков Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Фредерикс Мария Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фредерикс Мария Александровна

Смерть
1902
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close