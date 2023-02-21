Дондуков-Корсаков Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Рождение ребёнка
05.01.1867
Дочь: Дондукова-Изъединова Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Фредерикс Мария Александровна
Рождение ребёнка
1868
Сын: Дондуков-Корсаков Александр Владимирович
Мать ребёнка: Фредерикс Мария Александровна
Рождение ребёнка
20.10.1870
Дочь: Дондукова-Корсакова Мария Владимировна
Мать ребёнка: Фредерикс Мария Александровна
Рождение ребёнка
27.01.1974
Сын: Дондуков-Корсаков Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Фредерикс Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1902