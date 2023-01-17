Дондукова-Изъединова (Дондукова-Корсакова) Надежда Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1867
Рождение ребёнка
24.11.1889
Сын: Дондуков-Изъединов Иван Львович
Отец ребёнка: Дондуков-Изъединов Лев Иванович
Рождение ребёнка
04.05.1891
Сын: Дондуков-Изъединов Юрий Львович
Отец ребёнка: Дондуков-Изъединов Лев Иванович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно