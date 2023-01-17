Дондукова-Изъединова (Дондукова-Корсакова) Надежда Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дондукова-Изъединова (Дондукова-Корсакова) Надежда Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1867

Отец: Дондуков-Корсаков Владимир Михайлович

Мать: Фредерикс Мария Александровна

Рождение ребёнка
24.11.1889

Сын: Дондуков-Изъединов Иван Львович

Отец ребёнка: Дондуков-Изъединов Лев Иванович

Рождение ребёнка
04.05.1891

Сын: Дондуков-Изъединов Юрий Львович

Отец ребёнка: Дондуков-Изъединов Лев Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дондуков-Изъединов Лев Иванович

Смерть
Неизвестно
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