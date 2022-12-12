Фредерикс (Фредерикс) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фредерикс (Фредерикс) Мария Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1839

Дата смерти

01.07.1875

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1867

Дочь: Дондукова-Изъединова Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Дондуков-Корсаков Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
1868

Сын: Дондуков-Корсаков Александр Владимирович

Отец ребёнка: Дондуков-Корсаков Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
20.10.1870

Дочь: Дондукова-Корсакова Мария Владимировна

Отец ребёнка: Дондуков-Корсаков Владимир Михайлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
27.01.1974

Сын: Дондуков-Корсаков Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Дондуков-Корсаков Владимир Михайлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дондуков-Корсаков Владимир Михайлович

Смерть
01.07.1875
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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