Фредерикс (Фредерикс) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1839
Дата смерти01.07.1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1867
Дочь: Дондукова-Изъединова Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Дондуков-Корсаков Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
1868
Рождение ребёнка
20.10.1870
Дочь: Дондукова-Корсакова Мария Владимировна
Отец ребёнка: Дондуков-Корсаков Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
27.01.1974
Сын: Дондуков-Корсаков Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Дондуков-Корсаков Владимир Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.07.1875