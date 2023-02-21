Дондуков-Изъединов (Изъединов) Лев Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дондуков-Изъединов (Изъединов) Лев Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1864

Дата смерти

30.07.1939

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1889

Сын: Дондуков-Изъединов Иван Львович

Мать ребёнка: Дондукова-Изъединова Надежда Владимировна

Рождение ребёнка
04.05.1891

Сын: Дондуков-Изъединов Юрий Львович

Мать ребёнка: Дондукова-Изъединова Надежда Владимировна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дондукова-Изъединова Надежда Владимировна

Смерть
30.07.1939
Третья Французская Республика
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