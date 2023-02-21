Дондуков-Изъединов (Изъединов) Лев Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1864
Дата смерти30.07.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1889
Сын: Дондуков-Изъединов Иван Львович
Мать ребёнка: Дондукова-Изъединова Надежда Владимировна
Рождение ребёнка
04.05.1891
Сын: Дондуков-Изъединов Юрий Львович
Мать ребёнка: Дондукова-Изъединова Надежда Владимировна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.07.1939
Третья Французская Республика