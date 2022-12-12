Корсакова (Резанова) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсакова (Резанова) Екатерина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

1812

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Резанов Пётр Гаврилович

Мать: Резанова Александра Гавриловна

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Висковатова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Корсаков Александр Степанович

Рождение ребёнка
17.08.1790

Сын: Корсаков Пётр Александрович

Отец ребёнка: Корсаков Александр Степанович

Старые Буриги, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Корсаков Александр Александрович

Отец ребёнка: Корсаков Александр Степанович

Рождение ребёнка
05.09.1794

Сын: Дондуков-Корсаков Михаил Александрович

Отец ребёнка: Корсаков Александр Степанович

Рождение ребёнка
1800

Сын: Корсаков Николай Александрович

Отец ребёнка: Корсаков Александр Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсаков Семён Александрович

Отец ребёнка: Корсаков Александр Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсаков Александр Степанович

Смерть
1812
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