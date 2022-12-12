Корсакова (Резанова) Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смерти1812
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Висковатова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Корсаков Александр Степанович
Рождение ребёнка
17.08.1790
Сын: Корсаков Пётр Александрович
Отец ребёнка: Корсаков Александр Степанович
Старые Буриги, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1791
Сын: Корсаков Александр Александрович
Отец ребёнка: Корсаков Александр Степанович
Рождение ребёнка
05.09.1794
Сын: Дондуков-Корсаков Михаил Александрович
Отец ребёнка: Корсаков Александр Степанович
Рождение ребёнка
1800
Сын: Корсаков Николай Александрович
Отец ребёнка: Корсаков Александр Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корсаков Семён Александрович
Отец ребёнка: Корсаков Александр Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1812