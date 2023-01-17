Резанова (Окунева) Александра Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резанова (Окунева) Александра Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

После 26.02.1807

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1764

Сын: Резанов Николай Петрович

Отец ребёнка: Резанов Пётр Гаврилович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Корсакова Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Резанов Пётр Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Резанов Пётр Гаврилович

Смерть
После 26.02.1807
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