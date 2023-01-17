Резанова (Окунева) Александра Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиПосле 26.02.1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1764
Отец ребёнка: Резанов Пётр Гаврилович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Корсакова Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Резанов Пётр Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 26.02.1807